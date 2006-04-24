Витренко отправила ЦИК в отставку за службу БЮТ и государственный переворот

Лидер Блока «Народная оппозиция» Наталия ВИТРЕНКО утверждает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не получила бы такого количества голосов во время выборов 26 марта, если бы не фальсификации, к которым прибегла Центральная избирательная комиссия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня выступая во время дебатов в Высшем административном суде Украины по делу по ее иску и по искам еще ряда партий, которые не попали в парламент, в связи с чем подали иск к ЦИК на ее действия.

«Я утверждаю, - сказала Н.ВИТРЕНКО, - Юлия ТИМОШЕНКО не получила бы такого количества голосов», если бы не действия ЦИК по установлению окончательных результатов выборов. По словам Н.ВИТРЕНКО, во время судебного процесса (в Высшем административном суде – УНИАН), «раскрылся тот государственный переворот, который был спланирован в Украине и осуществлен при помощи и с участием ЦИК». При этом Н.ВИТРЕНКО добавила, что именно Центризбирком выполнял политический заказ для того, чтобы как можно скорее обнародовать результаты выборов, приняв соответствующий протокол вместо того, чтобы вынести постановление по результатам голосования. И таким образом, по убеждению Н.ВИТРЕНКО, другие политические силы утратили возможность обжаловать результаты выборов, которые объявила ЦИК. По убеждению Н.ВИТРЕНКО, «БЮТ и главная политическая сила, которая принудила ЦИК к массовым фальсификациям». В связи с отмеченным Н.ВИТРЕНКО выразила свое мнение, что из-за действий членов ЦИК их нужно отправить в отставку.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов народных депутатов Украины, согласно которым Партия регионов получила 34,14% голосов избирателей (согласно предварительным данным – 32,12%), Блок Юлии Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок «Наша Украина» – 13,95% (13,94%), Социалистическая партия Украины 5,69% (5,67%), Коммунистическая партия Украины – 3,66% (3,66%).

Все остальные участники выборов в парламент не попали, поскольку не преодолели 3-процентный барьер.