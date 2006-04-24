Тысячи бельгийцев вышли на улицы из-за зарезанного подростка

Проходящий в воскресенье, 23 апреля, в центре Брюсселя марш протеста против насилия собрал порядка 80 тысяч человек, сообщил представитель полиции столицы Бельгии.

Многотысячная акция, которая проходит без лозунгов и транспарантов, организована в память о 17-летнем бельгийце Джо Ван Холбееке. На прошлой неделе он получил смертельные ножевые ранения - двое молодых людей, предположительно выходцев из Северной Африки, напали на него в вестибюле центрального вокзала Брюсселя, чтобы отобрать MP3-плейер.

Убийцы пока не найдены, но полиция уже распространила их фотографии, сделанные на основе видеоизображения, снятого привокзальной камерой слежения.

Убийство Джо Ван Холбеека получило широкий резонанс в бельгийском обществе.

Марш протеста завершится на площади перед королевским дворцом.

РИА "Новости"