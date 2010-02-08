Данные ЦИК: разрыв между Януковичем и Тимошенко сокращается

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 93,54% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,35% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 46,01%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,34% (при подсчете 91,79% протоколов разрыв составил 2,58%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,43% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 479 тыс. 646 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 925 тыс. 476 избирателей.

В то же время, как сообщает официальный сайт ЦИК, в АР Крым и Луганской области обработано наименьшее количество протоколов.