Крымские штабы Тимошенко и Януковича обвиняют друг друга в нарушениях

Крымские штабы кандидатов в президенты Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА обвиняют представителей друг друга в окружных избирательных комиссиях в нарушениях избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, крымский штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что представители Партии регионов препятствуют нормальной работе окружной комиссии округа №10 в Крыму.

«Сейчас на заседании идут тотальные нарушения. Работает половина комиссии, хотя присутствует весь состав. При этом не ведется протокол заседания, комиссия принимает выборные документы без голосования, что является нарушениям закона», - описывает крымский штаб Ю.ТИМОШЕНКО ситуацию в окружкоме №10. Штаб БЮТ готовит жалобу в Центральную избирательную комиссию.

В то же время, республиканский штаб В.ЯНУКОВИЧА заявляет, что сторонники лидера БЮТ тормозят прием протоколов участковых комиссий в округе №3.

«Комиссия (округа №3) работает крайне неэффективно, поскольку представители БЮТ и председатель всеми способами откровенно затягивают процесс принятия протоколов от участковых комиссий», - заявляет штаб В.ЯНУКОВИЧА.

По данным «регионалов», к полуночи третий окружком успел пообщаться с представителями четырех участковых комиссий, при этом протоколы принял лишь у двух.

«С первого раза протоколы не удалось сдать никому - под формальными предлогами людей отправляли обратно на участки переделывать протоколы. И только после доработки документы приняли у двух участков. Если окружная комиссия и дальше будут принимать по два протокола за четыре часа, то последний участок сдаст их лишь через 14 дней», - заявили в штабе В.ЯНУКОВИЧА.

Справка УНИАН. Округ №10 включает в себя Симферопольский и Бахчисарайский районы. Созданы 156 участков.

Округ №3 - Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы. Созданы 172 участка.

Всего в крымской автономии 10 округов, в составе которых 1237 избирательных участков.