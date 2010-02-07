Международные наблюдатели увидели проблемы с арифметикой

Международные наблюдатели фиксируют значительные нарушения на избирательных участках в Киевской области. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии наблюдателя от Международной организации «За справедливые выборы» Сергея МИРЗОЕВА.

В частности, по словам наблюдателя, особенно его беспокоит возможность махинаций с избирательными бюллетенями из-за значительного увеличения их количества на избирательных участках в сравнении с количеством избирателей в списках.

«Вместе с моим коллегой - международным наблюдателем др. Михаелем ГРЕБЕ из Германии, мы посетили довольно много участков в Киевской области, - рассказал С.МИРЗОЕВ. - Первое, что мы обнаружили, это то, что количество бюллетеней на некоторых участках больше, чем число избирателей, внесенных в списки голосования. Это отмечено, прежде всего, в округе №98 Броварского р-н на участках №59 и №60. Напомню, в соответствии с требованиями действующего закона о выборах Президента Украины, это серьезное нарушение. Ведь количество бюллетеней не может превышать количество избирателей более чем на 0,5%».

По словам С.МИРЗОЕВА, «несмотря на то, что мы обратили внимание руководства участков на нарушение, реакция, например, руководства избирательного участка №60 была следующей: мы, мол, исключать лишние бюллетени не будем, но после окончания голосования, после 20.00, пересчитаем. Хотелось бы надеяться, что так будет. Если же так не будет, то мы, к сожалению, можем фиксировать серьезное отступление от норм избирательного закона, по меньшей мере, на участках №59 и №60 округа №98 Броварского района».

По его словам, такая же ситуация отмечена на спецучастках в исправительных колониях. Так, на участке №59 количество бюллетеней больше на 18%, на спецучастке №28 – более чем на 17%, на спецучастке №53 – более 8%.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что это, к сожалению, не единичные факты. Это – тенденция, которая характерна для многих участков в Киевской области. Надеемся, что эти факты не станут препятствием для корректного подведения итогов голосования, в противном случае, если же это не будет учтено избирательными комиссиями, мы бы предложили результаты этих участков и голосование на них поставить под контроль и привлечь к ним внимание», - сказал наблюдатель от Международной организации «За справедливые выборы».