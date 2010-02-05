В херсонских колониях ослабили режим в рамках предвыборной агитации
16:05, 05 февраля 2010Политика
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Факты выявила СБУ
Служба безопасности Украины выявила в колониях Херсонской области агитацию за одного из кандидатов в президенты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ, выявлены факты содействия со стороны администрации учреждений Управления государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в области проведению пропагандистской деятельности в интересах одного из кандидатов на пост Президента Украины. В частности, фиксируется распространение в местах лишения свободы агитационных печатных материалов только одного кандидата, что сопровождается безосновательным ослаблением режима содержания заключенных.
По поводу указанного факта проинформирована прокуратура Херсонской области.
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