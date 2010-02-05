Янукович сделал предложение Зурабову

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что в случае пребывания на посту главы государства он восстановит стратегические добрососедские отношения с Российской Федерацией и оба государства совместными усилиями будут бороться с финансово-экономическим кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Во встрече также приняли участие заместители председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН, Борис КОЛЕСНИКОВ и Андрей КЛЮЕВ.

«В хорошее время вы приступили к своей работе в Украине. Наша первая общая задача - перевернуть эту пятилетнюю страницу, оставить ее в прошлом, сменить климат в наших отношениях на добрососедский и взаимовыгодный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к российскому дипломату.

Лидер Партии регионов также подчеркнул, что сегодня для Украины наиболее актуальными вопросами являются достижение внутриполитической стабильности и преодоление негативных последствий финансово-экономического кризиса.

Политик также отметил, что Россия в реализации антикризисной программы имеет значительный полезный опыт и достигла в этом вопросе успехов.

«Придется делиться вам этим опытом. Скоро мы выдвинем такие предложения и совместим усилия в борьбе с кризисом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политик также высказал мнение, что сегодня внутриполитическая ситуация в Украине является напряженной, но предсказуемой.

Кандидат в президенты также подчеркнул, что он и возглавляемая им политическая сила не допустят фальсификации выборов главы государства, поскольку являются наиболее заинтересованными в проведении прозрачных и честных выборов.