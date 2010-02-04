Янукович: 7 февраля для нас последний и решительный бой

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уже второе предвыборное обещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО отменить призыв на срочную службу и создать контрактную армию раздражают и унижают военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире Днепропетровского телевидения.

«В Тернополе она сделала заявление, что сразу после выборов сделает армию контрактной. Это уже даже не смешно, это раздражает и унижает военных. Нельзя так «беспредельно» перманентно врать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО еще должна будет отчитаться перед родной Днепропетровской областью: что она сделала для этого региона, о котором вспоминает только в канун выборов.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что последние заявления Ю.ТИМОШЕНКО имеют и определенный позитивный смысл для избирателей Партии регионов, что способствует их мобилизации.

«7 февраля для нас последний и решительный бой», - сказал кандидат в президенты.