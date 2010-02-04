Янукович считает, то «нормальные люди» на майдан Тимошенко не пойдут

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что «нормальные люди» не пойдут по призыву премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ни на какой майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге Днепропетровской области, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это она сама себя пугает. Не пойдут люди ни на какой майдан. Людям надоели ее ложь, авантюрная политика и неспособность эффективно руководить правительством», - сказал кандидат в президенты.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что выборы состоятся.

В то же время политик заметил, что на призыв Ю.ТИМОШЕНКО могут собраться лишь единицы ее сторонников – «любители таких же блюд, которые любит употреблять Ю.ТИМОШЕНКО, - грязь, ложь, клевета». «Вот такое общество может там собраться. Нормальные люди на майдан не пойдут», - считает В.ЯНУКОВИЧ. Он также добавил, что подобные заявления Ю.ТИМОШЕНКО означают ее слабость и понимание того, что она проиграет выборы Президента.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО обещает, что в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах с использованием фальсификаций будет «поднимать людей».

«Если нам не удастся в организационном порядке обеспечить сохранение честного волеизъявления людей, честного итога этого волеизъявления, мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на вопрос, можно ли ожидать нового Майдана в случае победы на выборах ее конкурента.