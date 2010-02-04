Янукович считает, то «нормальные люди» на майдан Тимошенко не пойдут
"Это она сама себя пугает..."
Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что «нормальные люди» не пойдут по призыву премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ни на какой майдан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге Днепропетровской области, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО.
«Это она сама себя пугает. Не пойдут люди ни на какой майдан. Людям надоели ее ложь, авантюрная политика и неспособность эффективно руководить правительством», - сказал кандидат в президенты.
В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что выборы состоятся.
В то же время политик заметил, что на призыв Ю.ТИМОШЕНКО могут собраться лишь единицы ее сторонников – «любители таких же блюд, которые любит употреблять Ю.ТИМОШЕНКО, - грязь, ложь, клевета». «Вот такое общество может там собраться. Нормальные люди на майдан не пойдут», - считает В.ЯНУКОВИЧ. Он также добавил, что подобные заявления Ю.ТИМОШЕНКО означают ее слабость и понимание того, что она проиграет выборы Президента.
Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО обещает, что в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах с использованием фальсификаций будет «поднимать людей».
«Если нам не удастся в организационном порядке обеспечить сохранение честного волеизъявления людей, честного итога этого волеизъявления, мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на вопрос, можно ли ожидать нового Майдана в случае победы на выборах ее конкурента.