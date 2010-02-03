Тимошенко отменила поездку во Львов
19:58, 03 февраля 2010Политика
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Пресс-конференция состоится в Киеве
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированную на 4 февраля рабочую поездку во Львов.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы Львовской облгосадминистрации Ольга КУЛИК.
Как стало известно из Львовского областного штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, премьер отменила свою поездку во Львовскую область, поскольку намерена созвать в Киеве пресс-конференцию в связи с принятыми сегодня изменениями к закону о выборах.
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