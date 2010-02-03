Генпрокуратура судится с Кабмином за заниженные пенсии

Генеральная прокуратура Украины подала иск на решение Кабинета министров о невыплате в повышенном размере с 1 января 2010 г. пенсий для лиц, утративших работоспособность.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ГПУ установила нарушения требований действующего законодательства при принятии правительством постановления от 23 декабря 2009 г. №1375 „О дополнении п.3 постановления Кабмина от 26 ноября 2009 г. №1252”. Указанным постановлением, вопреки положениям Законов „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и „Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы”, не предусмотрен пересчет с 1 января т.г. пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, которые утратили работоспособность, с 573 грн. до 695 грн.

«В связи с тем, что протест Генерального прокурора Украины на данное постановление правительством отклонен, прокуратура подала иск в Окружной административный суд г. Киева о признании его противоправным и его отмене», - сказано в сообщении ГПУ.

Напомним, что постановление Кабинета министров (от 23 декабря 2009 №1375) предусматривает, что с 1 января 2010 г. до проведения очередного пересчета выплата пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной соцпомощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам, выплата помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам осуществляется в суммах, которые фактически были выплачены в декабре 2009 г.