Сторонники Партии регионов вновь пикетируют Дом правительства
10:20, 03 февраля 2010Политика
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Собрались около 300 человек
Сторонники Партии регионов вновь пикетируют Дом правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранительных органов, в акции принимают участие около трехсот человек.
Участники акции требуют от правительства Юлии ТИМОШЕНКО выполнения закона о повышении социальных стандартов, в частности, увеличить размеры пенсий.
Как сообщал УНИАН, 13 января Кабинет министров Украины пикетировали около 600 сторонников Партии регионов с требованием к правительству выполнить закон о повышении социальных стандартов.
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