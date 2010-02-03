Сторонники Партии регионов вновь пикетируют Дом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранительных органов, в акции принимают участие около трехсот человек.

Участники акции требуют от правительства Юлии ТИМОШЕНКО выполнения закона о повышении социальных стандартов, в частности, увеличить размеры пенсий.

Как сообщал УНИАН, 13 января Кабинет министров Украины пикетировали около 600 сторонников Партии регионов с требованием к правительству выполнить закон о повышении социальных стандартов.