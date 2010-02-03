Ющенко снял Москаля с поста начальника крымской милиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал указ, который останавливает действие распоряжения Кабинета министров о назначении Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел - начальником крымского управления МВД.

Соответствующее сообщение появилось 2 февраля на сайте Верховной Рады Крыма.

На этом сайте также обнародован текст соответствующего указа Президента от 1 февраля № 85/2010.

«Постановляю: остановить действие распоряжение Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1527-р «О назначении МОСКАЛЯ Г.Г. заместителем министра внутренних дел Украины - начальником главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым», – цитирует указ Президента сайт ВР Крыма.

Также сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

В то же время, на сайте Главы Государства такой документ не опубликован.

Как основной аргумент приостановки действия распоряжения правительства сайт ВР Крыма со ссылкой на указ Президента Украины называет совмещение Г.МОСКАЛЕМ должности заместителя главы МВД - начальника крымской милиции с работой в Верховной Раде Украины (он – народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”) на протяжении срока, который превышает отведенные Конституцией 20 дней.

«До сих пор народным депутатом Украины Г.МОСКАЛЕМ в установленном порядке не устранены обстоятельства, которые приводят к нарушению конституционных требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности», – цитирует президентский указ сайт крымского парламента, подчеркивая, что, учитывая это, пребывание Г.МОСКАЛЯ в должности заместителя главы МВД - начальника крымской милиции не соответствует нормам Основного Закона.

В свою очередь, Г.МОСКАЛЬ назвал действия В.ЮЩЕНКО агонией «политического трупа».

«Грязная агония. Когда народ проголосует, то после ЮЩЕНКО и «регионалов» придется буквально обеззараживать Украину. Это же додуматься надо: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться», – цитирует Г.МОСКАЛЯ пресс-служба «Народной самообороны».

«Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те – вхожи к Президенту», – заявил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО также направил в Конституционный Суд Украины представление о конституционности распоряжения Кабинета министров о назначении Г.МОСКАЛЯ на упомянутую должность.

19 августа 2009 года Кабинет министров назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем Министра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД в Крыму.

Г.МОСКАЛЬ уже занимал эти должности в 1997-2000 годах.