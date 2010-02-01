Литвин: при таком подходе бюджет не появится до середины года

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год будет принят не ранее середины текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Государственного бюджета нет и, я думаю, при таком подходе до середины года он не появится», - сказал спикер.

Председатель ВР отметил, что до этого он был оптимистом и считал, что главный финансовый документ страны появится уже в марте.