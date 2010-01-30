Тимошенко о Тигипко, Яценюке и тех, кто их поддержал

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что не требовала от Сергея ТИГИПКО, занявшего третье место в первом туре президентских выборов, публичной поддержки с его стороны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня в интервью 5-у каналу.

"Я перед ним таких задач не ставила: поддерживать, объявлять что-то публично. Для меня важно, что четко и понятно он объявил свое согласие работать в правительстве, совместно модернизировать, реформировать страну с тем Президентом, который победит на выборах. Я считаю, что это как раз является той позицией, которая дает нам ответ на вопрос, какая будет команда после президентских выборов, какая будет команда в правительстве, кто будет правительство возглавлять", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также сообщила, что сразу после завершения президентских гонок направит свои предложения и экс-кандидату в Президенты, занявшему четвертое место, Арсению ЯЦЕНЮКУ. "Арсению ЯЦЕНЮКУ я также сформирую все предложения о совместной работе уже в государстве, которое будет иметь новое руководство", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что после своей победы на президентских выборах при кадровых назначениях обязательно будет учитывать мнение избирателей. "Если значительная часть людей в Украине, а это 13% проголосовало за Сергея ТИГИПКО, 7% проголосовало за Арсения ЯЦЕНЮКА, это значит, что я должен прислушиваться к тому, что хотят видеть люди. И именно поэтому я предложила всем политикам, представляющим демократический лагерь, и в первом туре получившим серьезный результат, предложила работать вместе", - добавила кандидат в Президенты.