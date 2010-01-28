Криль прочит Тимошенко «разбор полетов», если она пойдет напролом

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что у Верховной Рады будут основания рассмотреть вопрос об ответственности премьер-министра в случае сохранения Юрия ЛУЦЕНКО на должности руководителя Министерства внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

И.КРИЛЬ убежден, что Верховная Рада должна не допустить незаконного назначения и.о. руководителя МВД.

«В настоящее время есть действующий первый заместитель министра, который и должен возглавить милицию до назначения парламентом нового руководителя. Если же премьер пойдет напролом, пренебрегая Конституцией и законами, тогда у Верховной Рады будут все основания поставить вопрос об ответственности уже не министра, а руководителя правительства», – заявил И.КРИЛЬ.