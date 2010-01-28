Началась внеочередная сессия Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 417 народных депутатов.

Внеочередная сессия созвана председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины по требованию 164 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ.

Повесткой дня предусмотренное рассмотрение 4-х вопросов. В частности, фракция Партии регионов внесла в повестку дня вопрос о соблюдении Конституции и законов Украины руководством Министерства внутренних дел Украины во время проведения выборов Президента Украины в 2010 году и проект закона о внесении изменений в Закон "О выборах Президента Украины" по организации работы избирательных комиссий.

В свою очередь, депутаты от БЮТ требуют рассмотрения проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» в отношении недопущения искажения волеизъявления избирателей и проекта постановления ВР «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки законности передачи в аренду Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции «Межигорье».

Во внеочередной сессии принимают участие министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

В сессионном зале депутаты развесили плакаты «Не дадим власти сорвать выборы» и «Защитим выбор украинского народа».