Кабмин хочет отменить маркировку «без ГМО», чтобы «время не теряли»

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки товаров значком “без ГМО”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, соответствующая норма фактически себя не оправдала, а лишь доставила сложности производителям продуктов питания. “Как показала практика, введение такой маркировки приводит к неоправданной потере времени и средств субъектов хозяйствования, что связано с перемаркировкой продукции, которая находится в торговых сетях. Это связано с производством новых этикеток и проведением лабораторных исследований даже тех пищевых продуктов, в которых ГМО на сегодняшний день не может присутствовать в принципе – соль и другие продукты, в которых отсутствует белок”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, министр подчеркнул, что маркировка “без ГМО” не соответствует мировым стандартам. “Поэтому сейчас мы предлагаем отменить обязательную маркировку значком “без ГМО”, и предусматриваем установление маркировки лишь той продукции, которая содержит лишь зарегистрированные в Украине генетически модифицированные организмы или составляющие которой были изготовлены из продукции, содержащей ГМО”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 декабря 2009 года приняла закон об обязательности информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления.

Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам.

Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.