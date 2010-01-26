Тимошенко рассказала о своем уголовном деле и компаниях на Кипре

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что уголовное дело, возбужденное в отношении нее в России, было закрыто за отсутствием состава преступления.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью "Украинской правде".

"Оно было закрыто за полным отсутствием какого-либо состава преступления. Какого-либо! ...Есть абсолютно все документы, которые полностью реабилитируют и меня, и моих друзей, и мою семью. Это была большая борьба, которая не могла бы завершиться успешно из оппозиции, если бы не было чистоты в наших действиях", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что гордится тем, что когда в свое время Леонид КУЧМА поднял против нее "полмира, то не нашли в моих действиях ни коррупции, ни нарушения законов".

"Украина тогда очень плохо рассчитывалась за газ. Платила только 30% стоимости. Но, когда стояла дилемма - платить за Украину по газовым контрактам на базе предприятия, которое я возглавляла, или откладывать деньги на какой-то свой счет, то я платила за газ. Потому что государство всегда было приоритетом для меня. И это не пустые слова, а реальная история, которая имеет документальное подтверждение. Поэтому и не нашли ни одного счета, на котором были бы накоплены нечестные деньги", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, создание на Кипре компании "Somolli" и "United Energy" в Британии было предопределено необходимостью обеспечить функционирование предприятия через рабочие счета. "Мы имели такое банковское обращение, которое имели все другие предприятия. Я хочу закончить разговор на эту тему только потому, что я - единственный человек, который в оппозиции получил все решения судов о том, что я нигде не взяла у государства ни одной копейки", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также обратила внимание на тот факт, что решение Верховного суда о закрытии дела было вынесено в 2005 году, когда она уже не работала во власти. По ее словам, дело было закрыто Генеральным прокурором Святославом ПИСКУНОМ в рамках его полномочий. "А закрыто генпрокурором оно было за отсутствием состава преступления. Эту тему нужно вообще закрыть. Есть решение суда, которое мы получили, когда находились в оппозиции. Это были самые масштабные политические репрессии против меня, моей семьи, моих друзей, которые были организованы КУЧМОЙ и его окружением", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на своей пресс-конференции 12 января зачитал отрывки уголовного дела, возбужденного в отношении премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО за дачу взяток в 1996 году должностным лицам Министерства обороны России.