Украина осталась без должности вице-президента ПАСЕ

Украина осталась без должности вице-президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за споров в составе парламентской делегации.

Об этом сообщила собственному корреспонденту УНИАН заместитель председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Ольга ГЕРАСИМЬЮК.

“Эта квота (вице-президента ПАСЕ – УНИАН) остается за Украиной, только должны законно избрать такую кандидатуру”, - сказала она.

Украинский депутат отметила, что в соответствии с Положением о делегации, созданного на основе Регламента ПАСЕ, каждый раз перед открытием сессии Ассамблеи делегации должны проводить собрание, на котором избирать свое руководство, распределять членов делегации по комитетам ПАСЕ, определяться относительно кандидатуры на должность вице-президента ПАСЕ и т. п. При этом, по словам О.ГЕРАСИМЬЮК, за последние три года такого собрания не было проведено ни разу.

“Положение дает нам возможность самостоятельно избирать способ голосования. Мы избрали опрос, собрали большинство голосов за то, чтобы председателя (депутата от Партии регионов Ивана ПОПЕСКУ – УНИАНА) отстранить от должности, о чем мы сообщили Бюро ПАСЕ, которое рассматривало его же представление на выдвижение его на должность вице-президента”, - сказала украинский депутат.

Она отметила, что в ходе опроса за такое решение было собрано 13 голосов из 24-х членов украинской делегации (12 основных членов и 12 заместителей – УНИАН).

“Теперь мы по возвращении домой должны добиться собрания делегации, при этом желательно добиться, чтобы был кворум”, - сказала О.ГЕРАСИМЬЮК.