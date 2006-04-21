Буш не поздравлял Януковича с победой

Президент США Джордж БУШ не поздравлял лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой партии на парламентских выборах.

В пресс-службе посольства США в Украине корреспонденту УНИАН подчеркнули, что помощник Президента США, заместитель советника по национальной безопасности Джек Даэрс КРАУЧ во время визита в Украину передал поздравление от Президента Буша только Президенту Украины Ющенко.

В ходе встреч с лидерами партий, прошедших в парламент, Крауч от себя поздравил каждую из них.

Правительство США также поздравило украинский народ с проведением честных демократических выборов. Правительство Соединенных Штатов, сказали в посольстве, будет работать с любым правительством, сформированным в результате дискуссий об образовании парламентской коалиции и верным принципам демократии и рыночной экономики, и не оказывает никаких предпочтений ни одной политической силе.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Партии регионов сообщила, что помощник Президента США, заместитель советника из национальной безопасности Джек Даэрс КРАУЧ передал Виктору ЯНУКОВИЧУ поздравление от Президента США Джорджа БУША с окончанием демократических выборов в Украине и убедительной победой на них Партии регионов.

Партия регионов на выборах в парламент получила 32,14% голосов.