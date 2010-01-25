Луценко допустил, что нардепы могут захватить атомный реактор
«И мы дойдем до абсурда»
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что не позже четверга, 28 января, полиграфкомбинат «Украина» по решению Совета национальной безопасности и обороны будет взят под охрану внутренних войск МВД.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, информируя журналистов о результатах сегодняшнего заседания СНБО.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на заседании он информировал Президента относительно ситуации, сложившейся вокруг этого предприятия, после чего СНБО приняла решение поручить внутренним войскам в установленном законом порядке обеспечить пропуск на этот режимный объект и его охрану.
«То есть, сейчас, очевидно в среду, после официального издания решения СНБО будет решение Кабмина, и не позже четверга внутренние войска обеспечат надежный периметр охраны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив при этом, что до конца этой недели комбинат заработает в нормальном режиме.
Кроме того, министр информировал, что СНБО поручил Кабмину вместе с СБУ обеспечить выполнение решения суда, которым приостановлено назначение нового директора полиграфкомбината и назначить в.и.о. его руководителя из числа компетентных работников комбината, имеющего соответствующий допуск к государственной тайне.
Также, как отметил министр, единогласно было одобрено решение Кабмина о введении круглосуточного видеонаблюдения на комбинате во время изготовления избирательных бюллетеней.
Снова комментируя вмешательство народных депутатов от Партии регионов в работу государственного режимного объекта, Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что если исходить из такой логики, следующим со стороны народных депутатов может быть захвачен «атомный реактор, монетный двор, Центральная избирательная комиссия, Секретариат Президента. И мы дойдем до абсурда».