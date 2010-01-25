Луценко допустил, что нардепы могут захватить атомный реактор

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что не позже четверга, 28 января, полиграфкомбинат «Украина» по решению Совета национальной безопасности и обороны будет взят под охрану внутренних войск МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, информируя журналистов о результатах сегодняшнего заседания СНБО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на заседании он информировал Президента относительно ситуации, сложившейся вокруг этого предприятия, после чего СНБО приняла решение поручить внутренним войскам в установленном законом порядке обеспечить пропуск на этот режимный объект и его охрану.

«То есть, сейчас, очевидно в среду, после официального издания решения СНБО будет решение Кабмина, и не позже четверга внутренние войска обеспечат надежный периметр охраны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив при этом, что до конца этой недели комбинат заработает в нормальном режиме.

Кроме того, министр информировал, что СНБО поручил Кабмину вместе с СБУ обеспечить выполнение решения суда, которым приостановлено назначение нового директора полиграфкомбината и назначить в.и.о. его руководителя из числа компетентных работников комбината, имеющего соответствующий допуск к государственной тайне.

Также, как отметил министр, единогласно было одобрено решение Кабмина о введении круглосуточного видеонаблюдения на комбинате во время изготовления избирательных бюллетеней.

Снова комментируя вмешательство народных депутатов от Партии регионов в работу государственного режимного объекта, Ю.ЛУЦЕНКО допустил, что если исходить из такой логики, следующим со стороны народных депутатов может быть захвачен «атомный реактор, монетный двор, Центральная избирательная комиссия, Секретариат Президента. И мы дойдем до абсурда».