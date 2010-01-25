Жириновский: от следующего президента Украины зависят сроки начала Третьей мировой войны

Заместитель председателя Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ предлагает Сергею ТИГИПКО поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины.

Об этом говорится в открытом письме В.ЖИРИНОВСКОГО к С.ТИГИПКО, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«Сергей Леонидович! Вы не раз говорили, что являетесь твердым сторонником восстановления конструктивных отношений между Украиной и Россией. Но перед вторым туром президентских выборов Вы «равноудалились» от участников «финала», что противоречит Вашим заявлениям. Мне кажется, не теряя лица и своей харизматичности в глазах украинцев, Вы можете это противоречие устранить. Поддержите Виктора ЯНУКОВИЧА! В альтернативном случае последствия могут оказаться катастрофичными», - заявляет В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, сегодня Украина – центр геополитических интриг. «Её судьба – это наступающая история Евразии. Возможно, от того, кто станет главой вашей родной Украины по результатам второго тура президентских выборов, зависят сроки начала Третьей мировой войны. Вы не хуже меня понимаете, что всё тесно взаимосвязано – Грузия, Иран, Израиль, агония США, растерянность Польши и прибалтийских «лимитрофов», униженность Германии», - уверен он.

В.ЖИРИНОВСКИЙ поздравил С.ТИГИПКО с хорошим результатом на выборах. «Ваш «урожай» на прошедших выборах – это победа духа и воли», - отметил он.

Лидер ЛДПР также призвал С.ТИГИПКО «отнестись к победе не как к личному достижению».«Хотел бы, чтобы данные Вам природой и судьбой успехи были оптимально использованы во благо нашего многострадального и от века единого народа! Уверен, что Ваша политическая карьера только начинается», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.