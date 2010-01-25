В ЕЦ уже придумали вопросы для теледебатов

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что следует изменить плоскость дискуссии кандидатов в президенты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Второй тур должен стать соревнованием подходов к решению основных проблем страны, а не продолжением театра личных обид и пустых разговоров. Кандидатам нужно перестать обливать друг друга грязью. Стране нужны ответы на сложные политические и экономические проблемы”, – заявил И.КРИЛЬ, комментируя предвыборную риторику кандидатов на пост Президента.

Он считает, что наиболее актуальными для страны являются ответы на три ключевых вопроса. “Во-первых, как кандидат в президенты планирует изменить систему власти. Какими он видит собственные полномочия и полномочия парламента, будет ли изменять Конституцию. Какими будут отношения между центральной и местной властью, и каким образом они будут формироваться. В конце концов, собирается ли он изменять безответственную практику избрания органов власти на основе закрытых партийных списков”, - сказал И.КРИЛЬ.

Вторым важным вопросом, на который кандидаты должны дать ответ, являются способы преодоления экономического кризиса в стране. “Кандидаты должны четко указать, какие отрасли промышленности они будут стимулировать, как будут решать проблемы финансового сектора, как будут бороться с дефицитом бюджета и огромным долгом и как они собираются при этом обеспечивать социальные потребности общества”, - отметил председатель “Единого Центра”.

«И, в конце концов, вопрос энергетической безопасности страны. Как кандидаты планируют защитить наш энергорынок, как они будут выстраивать отношения с поставщиками ресурсов и их потребителями, какой будет цена на газ для населения и промышленности. Ответ на каждый из этих вопросов требует не политических лозунгов и обтекаемых обещаний, а продуманных программ действий, за реализацию которых берется кандидат в президенты и его политическая команда», - считает И.КРИЛЬ.

Председатель “Единого Центра” напомнил, что выборы - это не только соревнование политических команд или личностей. “Это выбор сценария жизни страны, избрание стратегии ее развития. Поэтому нужно перенести дискуссию из плоскости шоу-бизнеса и коммерческих рекламных роликов в плоскость дискуссии подходов к решению жизненно важных вопросов”, – добавил И.КРИЛЬ.