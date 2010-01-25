У Киева есть все шансы утонуть в весенней оттепели?

Бюджет Киева за 2009 год недовыполнен более чем на 7,7 миллиардов гривен. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам отчет о выполнении столичного бюджета за 2009 год.

По информации оппозиционного политика, недовыполнение бюджета по доходам составило 7 миллиардов 703,5 миллионов гривен. При этом уровень невыполнения расходной части бюджета превысил 6 миллиардов гривен.

«Социальная защита и социальное обеспечение недофинансированы на 818,7 миллионов гривен. Образование – на 262,4 миллионов, отрасль здравоохранения – на 229 миллионов. Жилищно-коммунальное хозяйство недополучило 543,8 миллионов гривен», - сообщил Дмитрий Андриевский.

По словам депутата, транспорт и дорожное хозяйство профинансированы лишь на 72,2 %.

«Транспортная отрасль должным образом не финансируется в то время, когда город страдает от гололедицы и снежных заносов. Учитывая уровень недовыполнения прошлогоднего бюджета, не стоит надеяться, что в бюджете-2010 будут предусмотрены дополнительные средства на борьбу со снегом. К тому же открытым остается вопрос, будет ли принят новый бюджет раньше, чем столица утонет в весенней оттепели», - отметил Андриевский.