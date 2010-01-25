Азаров: должность премьера она обещала в этой стране минимум пятерым

Первый заместитель председателя Партии регионов, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ заявляет, что лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО должен понимать, что предложение кандидата в президенты, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о его назначении главой правительства ничего не значат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Команда Партии регионов имеет, если говорить футбольной терминологией, хотя я не футболист, пять скамеек запасных, чтобы сформировать основной состав правительства. Мы готовы расширить свою команду за счет сторонников, в том числе Сергея Леонидовича ТИГИПКО, готовы рассматривать любые предложения, помня, что они должны быть реальными и поддерживаться путем, в том числе кадрового потенциала», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, он отметил: «Любые темы о премьер-министре, первом вице-премьере мы будем обсуждать только после второго тура выборов».

Н.АЗАРОВ заметил, что назначение премьер-министра является исключительной компетенцией парламента, а следовательно - любые заявления и предложения Ю.ТИМОШЕНКО относительно этого ничего не значат.

«Необходимо помнить, что за два года она не смогла назначить себе ГАЙДУКА вице-премьером. А, кстати, должность премьер-министра, по моей информации, она обещала в этой стране минимум пятерым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Представитель Партии регионов также добавил, что в вопросах кадрового состава будущего правительства «от нее уже сейчас ничего не зависит».

«Это является самым главным посылом, который Сергей Леонидович, в том числе, прекрасно понимает», - сказал Н.АЗАРОВ.