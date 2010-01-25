Луценко заявляет, что прокуратура запугивает милицию

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении работников милиции, которые сегодня утром пытались прекратить беспорядок со стороны отдельных личностей, забаррикадировавшихся на центральной проходной полиграфического комбината «Украина», препятствуя его новоназначенному директору пройти на рабочее место для исполнения служебных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Только что стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении работников милиции, которые остановили весь этот беспорядок», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, пока нет ни одной видеозаписи, на которой можно было бы увидеть, что вроде бы работники милиции «цепляют кого-то из депутатов».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, исходя из опыта, «прокуратура продолжает свою линию на запугивание милиции».

Министр заверил, что его подчиненные, которые находились на полиграфкомбинате «Украина», действовали «исключительно в рамках действующего законодательства». В частности, бойцы спецподразделения «Беркут» не пустили около 60 неизвестных лиц, которые пытались извне прийти на помощь забаррикадировавшимся в помещении.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «если следовать логике прокуратуры, пусть делают все – заливают кипятком полиграфкомбинат, потом ЦИК, потом поджигают участки. Уголовные дела будут возбуждены в отношении работников милиции, которые этому препятствуют».

Отвечая на вопрос, имеются ли пострадавшие во время инцидента, министр сказал, что «физически пострадавших нет».

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту захвата здания полиграфкомбината «Украина». Как отметили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по ст. 341 (захват зданий государственных общественных учреждений) и ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Это дело принимается в производство Генпрокуратуры. «В ходе следствия будут установлены лица, причастные к этому», - заверили в пресс-службе Генпрокуратуры.