Луценко заявляет, что прокуратура запугивает милицию
Возбудили уголовное дело
|Юрий Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«Только что стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении работников милиции, которые остановили весь этот беспорядок», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По словам министра, пока нет ни одной видеозаписи, на которой можно было бы увидеть, что вроде бы работники милиции «цепляют кого-то из депутатов».
Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, исходя из опыта, «прокуратура продолжает свою линию на запугивание милиции».
Министр заверил, что его подчиненные, которые находились на полиграфкомбинате «Украина», действовали «исключительно в рамках действующего законодательства». В частности, бойцы спецподразделения «Беркут» не пустили около 60 неизвестных лиц, которые пытались извне прийти на помощь забаррикадировавшимся в помещении.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «если следовать логике прокуратуры, пусть делают все – заливают кипятком полиграфкомбинат, потом ЦИК, потом поджигают участки. Уголовные дела будут возбуждены в отношении работников милиции, которые этому препятствуют».
Отвечая на вопрос, имеются ли пострадавшие во время инцидента, министр сказал, что «физически пострадавших нет».
В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту захвата здания полиграфкомбината «Украина». Как отметили в Генпрокуратуре, дело возбуждено по ст. 341 (захват зданий государственных общественных учреждений) и ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Это дело принимается в производство Генпрокуратуры. «В ходе следствия будут установлены лица, причастные к этому», - заверили в пресс-службе Генпрокуратуры.