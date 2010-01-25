Азаров: охранникам комбината «Украина» проломили головы и сломали руки

В окружении кандидата в президенты, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО начали реализовывать сценарий, направленный на дестабилизацию ситуации в Украине с целью срыва второго тура выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Партии регионов, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина».

«ТИМОШЕНКО взяла курс на дестабилизацию ситуации в стране, на фальсификацию и срыв выборов. События, которые произошли этой ночью (на полиграфкомбинате «Украина» - УНИАН), являются тому логическим подтверждением», - отметил народный депутат.

Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня в 5.30 утра представители военизированной организации «Щит» под прикрытием представителей милиции Шевченковского районного управления МВД г. Киева «осуществили штурм комбината».

При этом, сообщил Н.АЗАРОВ, применялись незаконные методы вторжения на территорию государственного предприятия.

«Неизвестные молодчики ломали двери, били охрану предприятия, грубо вели себя с народными депутатами», - отметил Н.АЗАРОВ и добавил, что, как результат, двум охранникам были “проломлены головы”, у нескольких были “сломаны руки”, также “многие люди отравились слезоточивым газом”.

Представитель Партии регионов заявил, что милиция на эти события никак не реагировала, что “является должностным преступлением, за которое после выборов все должностные лица будут нести ответственность, включая уголовную”.

Н.АЗАРОВ также заявил, что эти незаконные события происходят по прямому указанию премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно смены руководства полиграфкомбината «Украина» «с целью захвата предприятия и получения возможности бесконтрольно печатать бюллетени».

«Наша позиция простая: за одну-две недели до выборов никаких изменений, никаких вмешательств в деятельность этого комбината не должно быть. Предприятие должно находиться под охраной СБУ. Весь технологический процесс изготовления бюллетеней должен строго контролироваться», - отметил Н.АЗАРОВ.

Народный депутат сообщил, что Партия регионов обратилась к генеральному прокурору, председателю СБУ, Президенту Украины с требованием прекратить произвол, возбудить уголовное дело по факту физического захвата предприятия и гарантировать соблюдение Конституции Украины.

«Это была репетиция плана дестабилизации ситуации в стране на второй тур президентских выборов. Я даже не мог представить, что ТИМОШЕНКО так подставится», - заметил Н.АЗАРОВ.

Он также не исключил, что в связи с событиями вокруг полиграфкомбината «Украина» фракция Партии регионов будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады, добавив, что по этому вопросу проходят консультации с другими парламентскими фракциями.