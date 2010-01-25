Ющенко созвал внеочередное заседание СНБО

Началось внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации на государственном предприятии “Полиграфический комбинат “Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимает участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром полиграфкомбинат «Украина» в Киеве, где, в частности, печатаются и избирательные бюллетени, подвергся нападению.

Группа людей пыталась войти в помещение комбината, а после того, как это не удалось, неизвестные разбили окна на первом этаже, через которые они и проникли в здание. Столкновения произошли и внутри помещения, были применены пожарные шланги, часть помещения залита водой. К месту происшествия была вызвана милиция.

Партия регионов ранее заявляла о попытке сменить руководство комбината "Украина" командой Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Перед началом заседания СНБО министр юстиции Николай ОНИЩУК напомнил журналистам, что этот комбинат находится в системе управления Министерства финансов.

Говоря о законности смены руководства полиграфкомбината, Н.ОНИЩУК заметил, что для этого должны быть основания. «О наличии таких оснований или отсутствии, собственно, сегодня и будет идти речь на заседании СНБО», - сказал министр.

Также он сообщил, что на данный момент нет ни одного производства исполнительных служб, которые бы касались полиграфкомбината. «Другими словами, в данном случае речь не идет о выполнении решений судов», - сказал Н.ОНИЩУК.