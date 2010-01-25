Тигипко: предложение Тимошенко весомее, чем Януковича

Предложение кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО гораздо весомее, чем предложение ее оппонента Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом бывший кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО заявил в эфире телеканала ТВі, комментируя результаты своих переговоров с обоими политиками.

«Она (Ю.ТИМОШЕНКО) предложила, чтобы сейчас я достаточно открыто поддержал ее, чтобы была какая-то совместная программа действий, под которой она готова, что называется, подписаться», - цитирует политика пресс-служба ТВі.

С.ТИГИПКО конкретизировал, что пост премьер-министра ему предложен сразу же после избрания, при том, что Ю.ТИМОШЕНКО уверена в способности создать вокруг себя парламентское большинство. При этом лидер «Сильной Украины» не сомневается, что после выборов Президента и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ способны создать большинство в парламенте. Претендент на премьерство обратил внимание, что в прессе Ю.ТИМОШЕНКО заявила о готовности предложить С.ТИГИПКО этот пост даже если он ее не поддержит до выборов.

Касаясь переговоров с главой партии регионов В.ЯНУКОВИЧЕМ, С.ТИГИПКО подтвердил, что речь шла о возможных досрочных парламентских выборах. «Но подкупить меня этим сложно, во-первых, потому что то, что предлагает та же Ю.ТИМОШЕНКО, намного весомее, намного конкретнее, поэтому просто роспуск парламента – это не самое интересное», - признался С.ТИГИПКО. А во-вторых, он не верит в возможность роспуска ВР, поскольку для этого нужна очень сильная политика Президента и очень хорошо управляемая фракция, чтобы сложить мандаты депутатов. «Окружение (нового Президента) не даст, все будут держаться за свои 2,5 года депутатства», - рассуждает политик.

С.ТИГИПКО уверяет, что у него тайных соглашений перед вторым туром выборов Президента не будет: «То, что будет сказано на людях, это и будет определенной гарантией, потому что потом я к этим разговорам смогу апеллировать, а все остальное гарантией не является».

В то же время С.ТИГИПКО допускает, что обещание Ю.ТИМОШЕНКО не будет выполнено, что найдутся «какие-то сверхпричины», чтобы это не выполнить: «Тогда я просто смогу апеллировать к людям и это не добавит авторитета кому-то, а мне это авторитет добавит». Политик отметил, что отсутствие доверия является для него сдерживающим фактором.

Касаясь взаимоотношений до выборов с премьер-министром, С.ТИГИПКО отметил: «Мы всегда были на равных, мы были сопредседателями совета инвесторов, а статус советника был дан для того, чтобы можно было в Кабмин зайти». Он добавил, что в этих взаимоотношениях после первого тура его политическая «весовая категория увеличилась». Как уточнил С.ТИГИПКО, Ю.ТИМОШЕНКО, поздравляя его после первого тура, была удивлена высоким результатом лидера «Сильной Украины».

С.ТИГИПКО в который раз повторил свою позицию, что до второго тура он не намерен поддерживать ни В.ЯНУКОВИЧА, ни Ю.ТИМОШЕНКО. Он пояснил, что его избиратели – люди интеллигентные, думающие. «Почему я должен им подсказывать?» - задается вопросом политик.