Три основания заветировать закон об императивном мандате

Последней датой для решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов» является 5 февраля 2007 года.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины этот закон поступил на рассмотрение в Секретариат Президента 20 января. На процедуру рассмотрения закона главой государства законодательством предусмотрено 15 календарных дней. Следовательно, последняя дата для решения – 5 февраля.

В пресс-службе напомнили, что на прошлой неделе заместитель главы Секретариата Игорь ПУКШИН отметил, что у Президента есть все основания возвратить закон в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями, поскольку документ противоречит Конституции. Для этого есть три принципиальные причины.

Во-первых, закон предусматривает определение оснований для лишения статуса депутатов руководящим органом политической партии. Среди таких оснований – невхождение депутата в соответствующий блок или фракцию, выход, переход в другую фракцию, а также другие причины. В то же время в части 3 ст. 141 Конституции идет речь, что основания лишения парламентария статуса должны быть четко определены законом.

Во-вторых, переходные положения закона предусматривает, что его действие распространяется на депутатов, избранных 26 марта 2006 года. Однако, согласно ст. 58 Конституции, законы и другие нормативные акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев смягчения или отмены ответственности лица.

Третьей принципиальной позицией, которая дает Президенту основания ветировать закон об императивном мандате, является то, что документ не предусматривает судебной защиты депутата, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, который вышел из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.