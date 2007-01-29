На сайте Верховной Рады опубликован закон ”О Кабинете министров Украины”

На веб-сайте Верховной Рады Украины обнародован Закон Украины "О Кабинете Министров Украины".

Как сообщает пресс-служба ВР, закон обнародован в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины. Таким образом, состоялся предусмотренный Конституцией Украины юридический факт, который предшествует завершению процедуры вступления в силу этого Закона.

Подавляющее большинство его нормативных положений полностью отвечает Конституции Украины. Однако отдельные статьи этого Закона частично касаются вопросов, которые могут быть решены путем скорее конституционного, чем законодательного, урегулирования.

В частности, это касается права коалиции депутатских фракций относительно внесения, при определенных обстоятельствах, на рассмотрение парламента кандидатур на должности Премьер-министра Украины, министров обороны и иностранных дел, дополнительных полномочий Президента Украины или Кабинета Министров относительно кадровых назначений в министерствах и местных государственных администрациях.

Подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», который предусматривается рассмотреть в начале следующей (третьей) сессии парламента. С его принятием будут оптимально, в пределах действующей Конституции Украины, урегулированы важнейшие отношения между властными институтами в Украине.