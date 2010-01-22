Эксперты - о реакции Кремля на результаты первого тура

Реакция руководства Российской Федерации на результаты первого тура президентских выборов в Украине в очередной раз показала «слабость российского политического класса».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, комментируя решение Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который на следующий день после первого тура выборов в Украине поручил Михаилу ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.

«Политический класс России в очередной раз доказал, что ничего не понимает во внутренней политике Украины. Ведь он воспринял поражение Виктора ЮЩЕНКО как поражение Помаранчевой революции. Эти мелкие уколы наподобие указания послу ЗУРАБОВУ отбыть в Украину сразу после объявления результатов первого тура еще раз показали слабость российского политического класса», - заявил политолог.

По убеждению И.ЖДАНОВА, поражение В.ЮЩЕНКО на этих выборах Президента Украины является победой Оранжевой революции.

«Принципы и идеалы, заложенные на Майдане, предполагали выборность и демократическое изменение власти. И это в стране произошло», - отметил эксперт.

Поэтому И.ЖДАНОВ считает, что М.ЗУРАБОВ вручит верительные грамоты только новому Президенту Украины.

«Ситуацией вокруг отсутствия в Украине посла россияне пытались унизить и В.ЮЩЕНКО, и Украину в целом. И даже если М.ЗУРАБОВ сейчас захочет вручить В.ЮЩЕНКО верительные грамоты – это тоже будет поводом для унижения», - отметил, в свою очередь, директор Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ.

Как он также отметил, «ничего страшного не произойдет, если и сейчас ЗУРАБОВ подождет».