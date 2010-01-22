Балога: сравнение меня с «серым кардиналом» не принимаю

Лидер партии “Единый Центр”, экс-глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА отрицает свою вину в падении рейтинга главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Противостояние между ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО началось не при руководстве Виктора БАЛОГИ в Секретариате Президента, а еще в сентябре 2005 года, когда глава государства отправил тогдашнюю премьер-министра в отставку”, - заявил В.БАЛОГА, отвечая на вопрос о том, что именно он положил начало «холодной войне» против главы правительства, и это стало результатом падения рейтинга В.ЮЩЕНКО.

“Нужно четко понимать, что почти три года на Банковой я работал на Президента, а не наоборот. Всяческие сравнения меня с «серым кардиналом» не принимаю. Моя деятельность на тогдашней должности, как и всего Секретариата под моим руководством, была публичной, решения объявлялись открыто и были широко известны СМИ и общественности. В конечном итоге, почему-то забывают, что Банковая не менее остро критиковала многие решения правительства ЯНУКОВИЧА. По-видимому, потому, что он не переводил критику в личную плоскость”, - заявил В.БАЛОГА.

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не опровергла ни одного тезиса из официальных заявлений Секретариата. “Кто сейчас продолжает считать, что мы покупаем российский газ по приемлемой цене? Однако, когда Банковая с цифрами и фактами доказывала, что газовый контракт с Россией крайне невыгоден для Украины, премьер говорила о соглашении как о победе”, - отметил он.

Как сказал лидер “Единого Центра”, от того, что В.ЮЩЕНКО критиковал Ю.ТИМОШЕНКО, “рейтинг Президента упал разве что среди ее ярых фанов. Однако даже тогда, когда социология показывала неутешительные для ЮЩЕНКО цифры, он со своей командой впервые в новейшей истории Украины смог провести внеочередные выборы парламента. И этим сохранил государство и доказал, что является гарантом Конституции и никому не позволит ее нарушать”.