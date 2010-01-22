Ющенко: как бы не «шипели оппоненты», Помаранчевая революция продолжается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что во второй тур президентских выборов вышли «неукраинские» кандидаты и призывает демократические силы объединиться для отстаивания демократических ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении по случаю Дня Соборности Украины в Национальной опере Украины.

Глава государства подчеркнул, что первый тур президентских выборов все признали честными и демократическими.

«Таких демократических выборов у нас не было за все годы независимости Украины – это закономерное следствие последних пяти лет изменений в Украине, и этим я горжусь, потому что это и моя политика. Это самая существенная победа Помаранчевой революции», - отметил он, добавив, что, как бы «не шипели политические оппоненты», Помаранчевая революция продолжается, потому что за последние пять лет она дала украинцам колоссальный глоток свободы.

«Впереди у нас второй тур выборов и новый Президент Украины», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«К сожалению, избиратель, уставший от постоянных политических дрязг и трудностей экономического кризиса, поверил популистским обещаниям. Убежден - победил чужой, «неукраинский проект», и всем нам придется очень скоро это осознать», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в государстве начинается новый политический этап, и его парадоксальность заключается в том, что «украинцы на свободных выборах, в сущности, не имеют настоящего украинского выбора». При этом Президент повторил свой тезис, что не видит особой разницы между кандидатами в президенты Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Голосовать за одного - потерять голову, голосовать за второго претендента - не иметь сердца», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, за этими претендентами на пост главы государства стоят «олигархические клановые системы, для которых Украина является лишь наживой».

Также Президент считает, что оба кандидата не исповедуют национальную идеологию. «Их идеология – это популизм», - добавил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, эти кандидаты доказали, что демократия для них - лишь ширма, которая прикрывает авторитаризм и коррупцию.

«К сожалению, сейчас эти угрозы очень реальны. Это угроза банкротства НАК «Нафтогаз Украины», потери права собственности на ГТС, а с ней потери энергетической и экономической независимости, это потеря проекта «Одесса-Броды», это ручное управление экономикой, это уже не украинская металлургия, это старые и новые десятки миллиардов долларов государственных долгов, которые уже легли на наши плечи и на плечи наших детей, это российское военное присутствие в Украине, это свертывание евроатлантического курса, это забвение всего украинского», - отметил он, добавив: «Назвав этот ряд, я говорю об угрозах от Юлии ТИМОШЕНКО».

«Свертывание нашего евроатлантического курса страны, денационализация, деукраинизация нашего народа, маргинализация украинского языка, культуры, образования, забвение», - подчеркнул Президент, отметив, что это далеко не полный перечень угроз от В.ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО считает, что все вышеназванные угрозы являются «триумфом малороссийскости» и тотальной капитуляцией.

По его мнению, существует также угроза свободе слова, «которую не терпит ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ», и угроза пересмотра Конституции, которую неоднократно уже пытались «перекроить под себя».

В то же время В.ЮЩЕНКО заявил, что не поддерживает политику обоих претендентов на высший пост, но всегда будет приветствовать любой выбор украинского избирателя, сделанный 7 февраля.

«И, возможно, именно главное, независимо от того, какой будет выбор 7 февраля, у всякой истории есть выход», - сказал он.

«Выход один: силы, которые идут к государственному рулю, должны хорошо понимать, произвол в Украине больше не пройдет, у власти должен быть предел. И этот предел - наша позиция, способность гражданина защищать свои права и достижения свободы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он призвал украинцев осознать свою гражданскую ответственность при выборе Президента. «Свободно избирая антидемократических лидеров, граждане могут лишить себя и своих детей права голоса в будущем», - сказал он.

«Если потеряем демократию - потеряем Украину», - добавил Президент, призвав все демократические силы консолидироваться вокруг отстаивания демократических и национальных ценностей.