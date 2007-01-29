В Луцке трагически погиб депутат горсовета

В Луцке 27 января трагически погиб депутат городского совета Святослав Ковальчук.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области, в частности, 27 января в 10.20 от дома на проспекте Грушевского мужчина был госпитализирован в центральную городскую больницу в отделение реанимации. В медучреждении депутат умер. Причина и обстоятельства его смерти устанавливаются.

По одной из версий, он случайно выпал с седьмого этажа дома на проспекте Грушевского, по другой - покончил жизнь самоубийством.

Как отметила УНИАН пресс-секретарь прокурора города Жанна ВОРОБЁВА, в настоящее время прокуратура склоняется к версии несчастного случая.

В пресс-службе городского совета сообщили, что сегодня состоятся похороны С.Ковальчука.

Справка УНИАН. С.Ковальчук - 1972 года рождения, директор ООО «Второптресурсы», проживал в Луцке, член партии ВО «Батьківщина», избран в горсовет по списку БЮТ. Председатель комиссии горсовета Луцка по вопросам промышленности, транспорта, связи, энергетики и энергосбережения.