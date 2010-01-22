Тот, кто не признает проигрыш на выборах, поставит на себе крест?
Балога думает, что Майдан не повторить
Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что политик, который по результатам второго тура выборов не будет избран Президентом и не признает свой проигрыш, сделает ошибку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом В.БАЛОГА заявил в интервью газете “День”.
“Тот кандидат, который уступит на президентских выборах и после этого пойдет в суды и на площади, сам себе поставит жирный крест на политической карьере. Потому что это признак слабости”, – считает В.БАЛОГА.
По его убеждению, повторить Майдан-2004 невозможно даже при условии значительного финансирования.
“Судебная волокита лишь истощит общество и власть, но ни к чему не приведет. Потому что вся эта вакханалия еще больше углубит апатию людей, еще больше ослабит страну, еще больше отбросит нас назад в мировых рейтингах. Президент, который сомнительным способом выцарапает себе победу, не нужен ни в своей стране, ни за ее пределами. Ему удастся продержаться года два, не больше”, – сказал В.БАЛОГА.