Тот, кто не признает проигрыш на выборах, поставит на себе крест?

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что политик, который по результатам второго тура выборов не будет избран Президентом и не признает свой проигрыш, сделает ошибку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом В.БАЛОГА заявил в интервью газете “День”.

“Тот кандидат, который уступит на президентских выборах и после этого пойдет в суды и на площади, сам себе поставит жирный крест на политической карьере. Потому что это признак слабости”, – считает В.БАЛОГА.

По его убеждению, повторить Майдан-2004 невозможно даже при условии значительного финансирования.

“Судебная волокита лишь истощит общество и власть, но ни к чему не приведет. Потому что вся эта вакханалия еще больше углубит апатию людей, еще больше ослабит страну, еще больше отбросит нас назад в мировых рейтингах. Президент, который сомнительным способом выцарапает себе победу, не нужен ни в своей стране, ни за ее пределами. Ему удастся продержаться года два, не больше”, – сказал В.БАЛОГА.