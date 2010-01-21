Кравчук настаивает на общественном контроле над парламентом

"Нынешний состав законодательного органа власти демонстрирует самую низкую производительность по сравнению со всеми предыдущими созывами и беспрецедентно низкий рейтинг доверия в обществе", - заявил экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК, комментируя перспективы отношений будущего Президента Украины с депутатами VI созыва Верховной Рады Украины.

Вместе с тем, убежден Леонид КРАВЧУК, в разных парламентских политических партиях есть здоровые депутатские силы, которые активно работают в нынешнем и готовы работать в дальнейшем в будущих созывах парламента.

Это показал проведенный в Украине социологический мониторинг, в ходе которого впервые проводилось оценивание в номинациях «самый дисциплинированный депутат» (наименьшее количество пропусков заседаний), «самый активный депутат в сессионном зале» и других.

По итогам исследования экс-глава государства вручил в Киеве специальные отличия активнейшим из народных депутатов Украины как представителям «новой генерации» политической элиты.

При вручении победитель одной из номинаций народный депутат Украины Павел УНГУРЯН, - инициатор создания в парламенте межфракционной депутатской группы «За духовность, нравственность и здоровье Украины», - выразил надежду, что ответственность законодателей перед избирателями будет зависеть вскоре не от политической конъюнктуры, а от моральной совести лично каждого народного избранника.

В соответствии со статистическими данными, наиболее активными депутатами в сессионном зале признаны Юрий КАРМАЗИН и Адам МАРТЫНЮК.

Среди народных избранников, чьи законодательные инициативы стали действующими актами, лидирует Сергей ПОДГОРНЫЙ.

По мнению Л.КРАВЧУКА, такие социологические исследования могут стать важным элементом в системе будущего контроля открытого общества над органами государственной власти. Со временем это позволит ощутимо повысить эффективность единственного законодательного органа в стране.