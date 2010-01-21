Партия регионов: Тигипко и Яценюк «вынесли приговор» Тимошенко

В Партии регионов заявляют, что занявшие третье и четвертое места в первом туре президентских выборов Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК «практически вынесли приговор» Юлии ТИМОШЕНКО накануне второго тура выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Вчерашние заявления Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что они не поддержат Юлию ТИМОШЕНКО (во втором туре выборов Президента – УНИАН), практически вынесли приговор ТИМОШЕНКО», - убеждены в Партии регионов.

В заявлении этой политической силы подчеркивается, что «избиратели отвергли ее (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) 17 января, и 70% избирателей проголосовали за перемены, при этом заявления ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА противоречат заявлениям самой ТИМОШЕНКО о том, что демократические силы ее поддержат».

«Даже после ее отчаянной попытки предложить С.ТИГИПКО пост премьер-министра, он отказал ей в поддержке. Это очевидное свидетельство того, что не только избиратели, но и кандидаты, выступавшие за перемены, отказали ТИМОШЕНКО в своей поддержке», - считают в Партии регионов.

Члены ПР уверены, что «через две недели народ Украины придет на избирательные участки и завершит дело, начатое 17 января. Он проголосует за перемены и изберет Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА».

«Новый Президент В.ЯНУКОВИЧ продолжит поддерживать перемены. Он будет говорить о своих планах и видении Украины и протянет руку всем силам, заинтересованным в переменах и ликвидации последствий провалов правительства ТИМОШЕНКО», - отмечают в Партии регионов.