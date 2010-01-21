Посол Грузии заявляет, что наблюдатели были не липовые

В Украину наблюдателями от Грузии приезжали представители парламента, а не силовиков.

Об этом заявил в эфире ТВі Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Эти люди, которые были в Донецке, около 300 человек, это представители парламента Грузии, ЦИК Грузии, неправительственных организаций, это международные журналисты», - заявил посол.

Он также отметил, что в Грузии два года не существует внутренних войск, нет ОМОНа, поскольку произошла реформа системы МВД. (Как сообщалось, представители Партии регионов обвиняют своих политических оппонентов, что они завезли на президентские выборы в Украине представителей грузинских силовиков).

Посол сослался на решение Апелляционного суда, который назвал действия ЦИК Украины как «противоправную бездеятельность». “Если бы не такая противоправная деятельность ЦИК, если бы по нашей просьбе были зарегистрированы грузинские наблюдатели, было бы адекватное решение, и не было бы никаких фантазий”, - сказал Г.КАТАМАДЗЕ.

После отказа ЦИК грузинские наблюдатели вернулись в Грузию, отметил дипломат.

Он уточнил, что во время второго тура выборов грузинские наблюдатели будут находиться в Украине исключительно на основании решения ЦИК Украины, если оно будет принято. «Сколько наблюдателей зарегистрирует ЦИК, столько и приедет, и больше ничего», - заявил Г.КАТАМАДЗЕ.

Посол напомнил, что в 2004 году на выборах в Украине было 2011 наблюдателя только от Польши. Он обратил внимание, что два года назад на досрочные выборы в Грузии было приглашено десять тысяч наблюдателей: «Это было в четыре раза больше, чем есть избирательных участков в Грузии, и Грузия только выиграла от этого».

Посол призвал все политические силы Украины заканчивать использовать Грузию во внутриполитической борьбе.