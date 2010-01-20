Тимошенко: мы с Литвиным в одной коалиции

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН являться общей с ней демократической командой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на вопрос, планирует ли она проводить с В.ЛИТВИНЫМ переговоры о поддержке во втором туре выборов.

«Мы в одной парламентской коалиции, по всем важным вопросам у нас есть общее виденье и общие взгляды, мы голосуем одинаково. Там, где есть разногласия, мы ведем консультации. В сущности, мы сегодня являемся одной коалицией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО заявила о начале переговоров с кандидатами в президенты от демократических сил, которые не попали во второй тур голосования, в отношении поддержки ее кандидатуры во втором туре.