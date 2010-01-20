Эксперт не советует Тигипко открыто соглашаться на пост премьера

Политолог Вадим КАРАСЕВ не рекомендует экс-кандидату на пост Президента Сергею ТИГИПКО открыто соглашаться на пост премьер-министра и заявлять о поддержке кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре выборов Президента.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

По словам В.КАРАСЕВА, сейчас С.ТИГИПКО имеет проблематичную ситуацию. Он пояснил, что этот политик, несмотря на полученную в ходе первого тура серьезную поддержку, имеет нетвердый электорат. «Люди, проголосовавшие за ТИГИПКО, выдали ему аванс, кредит», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, в такой ситуации открытая поддержка кого-либо во втором туре может привести к потере части голосов за свою кандидатуру в будущем, в ходе ближайших избирательных кампаний. Поэтому, считает политолог, в положении С.ТИГИПКО есть смысл делать определенные заявления, но конкретно ничего не обещать. В.КАРАСЕВ добавил, что единственным обещанием со стороны экс-кандидата может быть обязательство не мешать прошедшим во второй тур политикам проводить работу с его электоратом.

Как сообщал УНИАН, сегодня кандидат в Президенты Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что предложила С.ТИГИПКО пост премьер-министра в случае ее победы на президентских выборах.