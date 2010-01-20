СМЕ продает украинские активы Коломойскому

Компания Central European Media Enterprises Ltd. (CME) в среду заявила о достижении договоренности с компанией Harley Trading Limited, которая принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, о продаже 100% телеканалов «1+1» и «Кино». Об этом говорится в пресс-релизе СМЕ, переданном УНИАН. Сумма сделки – $300 миллионов наличными и около $19 миллионов для обеспечения деятельности группы в период между подписанием и финализацией сделки. Покупатель передаст СМЕ $30 млн. 1 февраля 2010 года, остальная сумма будет перечислена по факту закрытия сделки. Сделка должна завершиться во второй половине апреля 2010 года.

Президент и исполнительный директор СМЕ Адриан САРБУ, говорится в пресс-релизе, прокомментировал сделку следующим образом: «Продажа наших украинских активов – лучшее стратегическое решение для СМЕ в текущих условиях. Эта сделка позволит нам сконцентрироваться на работе в странах Европейского Союза и тех, которые скоро к нему присоединятся. Продажа украинской группы даст нам прекрасные операционные возможности и необходимую гибкость, повысит нашу ликвидность и позволит нам сконцентрировать усилия на развитии своих бизнесов. Я рад возможности продолжать сотрудничать с И.КОЛОМОЙСКИМ, который остается акционером и членом совета директоров СМЕ».

И.КОЛОМОЙСКИЙ, в свою очередь, добавил: «Я работаю с СМЕ три года и с огромным уважением отношусь к их достижениям на украинском рынке. CME удалось построить в Украине сильный бренд «1+1» и вырастить множество талантов. Я намерен продолжать действовать в рамках удачной стратегии СМЕ».

«Никаких изменений в составе топ-менеджмента «1+1» не будет, - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ. - Мы довольны нынешней командой во главе с Александром ТКАЧЕНКО. Наша задача – сделать группу каналов «1+1» успешным коммерческим проектом, поэтому мы готовы значительно увеличивать объемы инвестирования и вывести канал в лидеры рынка».

Справка. СМЕ – вертикально интегрированная медиа-компания, которая занимается телевещанием, Интернетом и производством телеконтента в семи странах Центральной и Восточной Европы с общим населением более 97 миллионов человек. Телеканалы СМЕ есть в Болгарии (Pro.bg, Ring.bg), Хорватии (Nova TV), Чехии (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport and MTV Czech), Румынии (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania), Словакии (TV Markíza, Doma), Словении (POP TV, Kanal A, TV Pika) и Украине (1+1, 1+1 International, Kino). Акции CME котируются на NASDAQ и Пражской фондовой бирже под тиккером “CETV”.