Ющенко: еще неизвестно, кто проиграл

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает всем, кто разделяет его ценности, предложить после второго тура политическое будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителями облгосадминистраций, которая состоялась в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что после выборов людям, разделяюющим и уважающим демократию, национальное возрождение, европейские ценности, он предложит политическое будущее.

«Я хотел бы, чтобы никто из вас не воспринимал выборы (второй тур – УНИАН), как фатальность. Еще неизвестно, кто проиграл», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, все произошедшее в первом туре выборов может служить объединению людей, исповедующих национально-демократические ценности.

«Возможно, нам было нужно потерять какую-то долю демократии, независимости, чтобы люди поняли наши ценности», - сказал В.ЮЩЕНКО, опять подчеркнув, что он остается в политике и предлагает всем стать «друг возле друга для обеспечения реализации нашей политики».