Ющенко рассказал губернаторам про хлеб, сало и пустоцветы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что между кандидатами на пост главы государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО нет никакой разницы, и они не будут исповедовать национально-демократические ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с губернаторами, которая проходила в Секретариате Президента.

«Я не отличаю ценности В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО, говорим ли мы о нашей демократии, национальном возрождении, европейской интеграции – это все маска, спекуляции, чтобы лучше провести агитацию, но это не является внутренним мерилом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал политику этих двух кандидатов в президенты “политикой колонизации страны, политикой, направленной на утрату независимости страны”.

Поэтому в данном случае принцип голосования «или-или» не будет работать, сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, должны быть другие ценности, и это осложняет фактор политической стабильности в стране.

«Будет разыгрываться крупная политическая спекуляция, будет разыгрываться маскировка, чтобы забрать голоса», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что после первого тура выборов на первый план вышли такие ценности, как «хлеб, сало и пустоцветы».

Поэтому В.ЮЩЕНКО не может назвать это поражением демократических сил. Он сказал, что иногда поражение является толчком для консолидации демократических сил. «Ничто так не может консолидировать национальные силы, как выборы 2010 года», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что в День соборности Украины выступит с речью по этому поводу перед обществом.