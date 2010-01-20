Ющенко передумал: он остается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не имеет морального права уходить из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем обращении по поводу результатов голосования в первом туре президентских выборов.

«Я выполнил свои демократические обязательства в должности Президента Украины. Но обязательства национальные и государственные не дают мне морального права уйти из политической жизни страны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что как глава государства остается гарантом соблюдения Конституции и приложит все усилия, чтобы второй тур выборов состоялся свободно, законно и демократически.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещал уйти из политики после завершения срока его пребывания на должности Президента.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

"Я ее ненавижу", – сказал В.Ющенко, имея в виду политику.

Вместе с тем он выразил уверенность, что это произойдет лишь через пять лет, после завершения его второй каденции на должности Главы государства.