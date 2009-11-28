Ющенко обещает уйти из политики: "Я ее ненавижу"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает уйти из политики после завершения срока его пребывания на должности Президента.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

"Я ее ненавижу", – сказал В.Ющенко, имея в виду политику.

Вместе с тем он выразил уверенность, что это произойдет лишь через пять лет, после завершения его второй каденции на должности Главы государства.