Секретариат Президента ”как скала нерушим”
14:55, 21 апреля 2006Политика
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Никаких кадровых перестановок
Пресс-секретарь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ирина ГЕРАЩЕНКО опровергает информацию о каких-либо кадровых перестановках в Секретариате Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на брифинге в Секретариате Президента.
По словам пресс-секретаря, на данный момент никаких кадровых перестановок в секретариате нет.
И.ГЕРАЩЕНКО добавила, что пресс-служба Президента предоставляет журналистам исключительно факты, и не хочет комментировать разные сплетни, которые иногда появляются в средствах массовой информации.
Ранее в Интернете появлялась информация, что глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК намерен перейти на другую работу.
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