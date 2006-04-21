Секретариат Президента ”как скала нерушим”

Пресс-секретарь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ирина ГЕРАЩЕНКО опровергает информацию о каких-либо кадровых перестановках в Секретариате Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на брифинге в Секретариате Президента.

По словам пресс-секретаря, на данный момент никаких кадровых перестановок в секретариате нет.

И.ГЕРАЩЕНКО добавила, что пресс-служба Президента предоставляет журналистам исключительно факты, и не хочет комментировать разные сплетни, которые иногда появляются в средствах массовой информации.

Ранее в Интернете появлялась информация, что глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК намерен перейти на другую работу.