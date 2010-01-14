На Луганщине нашли 50 заявлений "надомников", написанные одной рукой

Партия регионов и штабы кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Луганской области готовят массовые фальсификации. Об этом сообщили руководители городских штабов кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Луганской области в ходе селекторного совещания.

Как сообщили УНИАН у пресс-службе Луганского областного штаба БЮТ, по словам руководителя городского штаба Ю.ТИМОШЕНКО в г. Стаханов Юрия МАРЬИНА, «представители штаба В.ЯНУКОВИЧА, называющие себя волонтерами, несут пачками заявления от тех, кто якобы изъявил желание голосовать на дому. Однако при проверке таких фактов оказывается, что эти люди подобных заявлений не писали. Так, в г. Стаханов по данным, собранным участковыми избирательными комиссиями на 13 января, было зарегистрировано 2230 заявок для голосования на дому, после проверки подтвердилось лишь 1400 заявлений».

По словам руководителя городского избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО в г. Антрацит Анатолия ОРЯБИНСКОГО, «в Антраците штабом В.ЯНУКОВИЧА массово организовывается процесс доставки людей на участки для голосования, что является одним из видов подкупа избирателей, которым предоставляют льготу в виде бесплатного подвоза».

Как сообщил руководитель городского Лисичанского штаба Ю.ТИМОШЕНКО Вячеслав ТЕРОСИПОВ, «повсюду в Луганской области Партия регионов наряду с официальными выездными комиссиями формирует группы из своих сторонников для осуществления голосований на дому, подвоза и бора бюллетеней». А заместитель руководителя штаба Ю.ТИМОШЕНКО в г. Краснодон Галина ЗВЯГИНА сообщила, что в «Краснодоне участковых врачей обязали составить списки больных и инвалидов». По мнению Г.ЗВЯГИНОЙ, эти списки в дальнейшем используются для подготовки заявлений о голосовании на дому. Она также сообщила, что по участку №8 в Краснодоне будет организован подвоз людей от местного штаба ПР к участку. Также Г.ЗВЯГИНА сообщила, что в г. Молодогвардейск на участок №27 работником управления соцзащиты были принесены 50 заявлений о голосовании на дому, написанные одной рукой.

"В поселке Энгельсово на участке №55 пачка заявлений о голосовании на дому была доставлена на избирательный участок депутатом горсовета от ПР. На этом участке также ожидается подвоз избирателей ПР», - говорит заместитель руководителя Краснодонского штаба.

По всем фактам подготовки фальсификаций Луганский областной штаб Ю.ТИМОШЕНКО подготовил обращения в правоохранительные органы. «Мы еще раз напоминаем об уголовной ответственности лиц, предпринимающих подобные действия, и просим не участвовать в уголовных преступлениях», - призывают штабисты Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске прокуратура возбудила уголовное дело по факту подделки протоколов заседаний окружной избирательной комиссии по территориальному избирательному округу №110.