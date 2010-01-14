Ющенко считает, что судьбу Пасенюка должен решить Высший совет юстиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос руководства Высшего административного суда Украины должен решить Высший совет юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с жителями г. Вышгород Киевской области.

В то же время, В.ЮЩЕНКО заметил, что вряд ли в ближайшее время ВСЮ примет соответствующее решение, поэтому он убежден, что исполнение обязанностей председателя суда так, как оно происходит сегодня, соответствует действующему закону.

«Очевидно, что человек, который сегодня выполняет эту миссию, должен ее выполнять до тех пор, пока не будет принято процедурное решение по следующему кандидату. Мы не можем оставлять суд обезглавленным», - сказал Президент, заметив, что он также против каких-либо «временных исполнений обязанностей», поскольку они могут быть обжалованы в суде.

Справка УНИАН. Процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном разъяснении положений Закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей админсудов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

30 декабря А.ПАСЕНЮК обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности председателя ВАСУ.

Сегодня, 14 января, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обратился к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой принять меры для прекращения незаконной деятельности бывшего председателя Высшего административного суда Украины А.ПАСЕНЮКА. По словам В.ОНОПЕНКО, обратиться к главе государства его заставила ситуация, которая сложилась с организационным руководством, деятельностью ВАСУ. «Речь идет о незаконном осуществлении (фактически - присвоении) полномочий председателя ВАСУ судьей этого суда ПАСЕНЮКОМ Александром Михайловичем», - сказал председатель ВСУ.

ВАСУ является главным судом при обжаловании дел, связанных с выборами.